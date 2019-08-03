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جواد العطار: الحفاظ على المال العام مسؤولية رئيس الوزراء

صرح الاستاذ جواد العطار عضو الجمعية الوطنية سابقا اليوم الجمعة المصادف ٢ / ٨ / ٢٠١٩ ، حول الحديث عن هدر بالمال العام في التعامل مع مستحقات اقليم كردستان ، ومما جاء فيه:

كثر الحديث هذه الايام عن مستحقات الاقليم في الميزانية العامة للدولة وتلكؤ الاخير في تسديد التزاماته النفطية تجاه المركز وقيام وزير المالية بتجاوز اللوائح والقوانين خلافا للاتفاق المبرم.
وأضاف العطار: واذا كانت الكرة في ملعب مجلس النواب باعتباره الأداة الرقابية على اداء السلطة التنفيذية ، واذا كانت اللجان النيابية تحقق والبرلمان يستجوب وزير المالية ويستفسر من وزير النفط فان هذا كله غير كافي لحد اللحظة.
وأشار: ان اي هدر او ضياع للمال العام او استحصال الاقليم لحصة على حساب المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، فانه امر لا يمكن السكوت عليه ويجب اتخاذ اجراء سريع ورادع بحق كل من تسبب بذلك.
وختم العطار تصريحه: بدعوة رئيس مجلس الوزراء الى الحديث عن هذا الموضوع بشفافية وصراحة ووضوح باعتباره المسؤول الحكومي الابرز ، وبخلافه فانه يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اي هدر للمال العام تسبب به هو او حكومته.

المكتب الاعلامي
٢ / ٨ / ٢٠١٩

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