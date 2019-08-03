حالة الطقس ليوم غد الأحد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، استقرار درجات الحرارة في عموم مناطق العراق يوم غد الاحد.

وذكرت الهيئة في بيان ان “المنطقة الوسطى في البلاد ستشهد يوم غد الأحد، طقساً مشمساً مع استقرار درجات الحرارة”، مبيناً ان “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

وأضاف البيان، أن “المنطقة الشمالية ستشهد طقساً مشمساً مع استقرار درجات الحرارة”، لافتاً إلى ان “الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة”.

وأشار، إلى ان “المنطقة الجنوبية ستشهد طقساً مشمساً مع استقرار درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة”.