داخلية العراق: قطرى وعراقى زورا 11 جواز سفر لصالح قطريين

كتب: أحمد علوى

أعلنت الداخلية العراقية اليوم الجمعة عن فضيحة قام بها قطرى وعراقى بالتعاون مع ضباط وموظفين بالأحوال المدنية والإقامة العراقية، بإصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف عراقية مزورة لـ11 قطريا مولودين ومقيمين بقطر منذ فترة طويلة، ولا يحملون جنسية العراق.

وأعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية، ضبط شخصين أحدهما قطرى الجنسية والآخر عراقى، متورطين بإضافة قيود وهمية لأحد عشر مواطنا قطريا فى السجل الأساسى لدائرة أحوال الأعظمية، حسبما قالت شبكة سكاى نيوز الاخبارية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية بيانا للداخلية جاء فيه: “إن المتهمين الاثنين تمكنا من إصدار جوازات سفر عراقية وبطاقات موحدة للقطريين بوثائق مزورة، بالتواطؤ مع ضباط وموظفين فى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وبمساعدة أحد الأشخاص من سكان محافظة كربلاء”.

ووفقا لبيان الداخلية، فإن معلومات مؤكدة من مصادر المفتشية الخاصة، أفادت بتورط ضباط وموظفين فى دائرة أحوال الأعظمية بعمليات إضافة قيود وهمية، وإصدار بطاقات موحدة، وجوازات سفر، لأشخاص غير عراقيين لقاء مبالغ مالية كبيرة.