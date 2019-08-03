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ساكو يخاطب الحلبوسي ويطالبه بإيقاف مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا

وجه رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ودعاه إلى إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً بإعادته صياغته بما يتفق مع الدستور، معبّراً عن شكره للمجمع الفقهي العراقي بعد رفضه تشريع ما يفتت النسيج العراقي.

وقال ساكو في رسالته إلى الحلبوسي، “لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية”.

وأضاف ساكو، أن “هذا المشروع يظلمنا نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الإرهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا”.

وطالب بـ ” باحترام حقّنا كمواطنين عراقيين، نتمتع بحقوقنا أسوة بالمواطنين الآخرين، وإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا”.

ودعا ساكو، إلى “إعادة مشروع القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى وبما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية”.

ولفت، إلى أن “المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاصلاء، خصوصاً أن ثمة أمر واقع هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، كالميراث”.

ومضى ساكو، إلى “التعبير عن الشكر العميق للمجمع الفقهي السني على بيانه برفض هكذا تشريع كونه يفتت النسيج العراقي”.

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