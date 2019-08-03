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سلطات المطار تضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.

وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المختصة، واسفرت الحملة عن ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 63 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.

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