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شرطة النجف تحرر مختطفا وتعيده الى اهله وتمتنع من الخوض في التفاصيل

اعلنت شرطة محافظة النجف يوم الجمعة عن اعادة مواطن إلى ذويه بعد ٢٤ ساعة من اختطافه.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان “مواطنا تعرض مساء اليوم إلى حالة اختطاف وعلى الفور انتقل قائد شرطة النجف الى محل الحادث وشكل فريقي عمل الأول للبحث والثاني للتحقيق وأشرف عليهما بنفسة مكون من شعبة الخطف التابعة لمكافحة اجرام النجف و شرطة الكوفة ومكافحة اجرام الكوفة وخلية الصقور الاستخبارية في النجف ومفارز من الامن الوطني ومفارز من مركز شرطة ميسان”.

واضاف البيان انه “بعد البحث والتحري وجمع المعلومات والتحقيق المعمق تم تحديد مكان المختطف وإعادته إلى ذويه ولأمور تحقيقية يتعذر ذكر تفاصيل اكثر”.

ونقل البيان عن قائد الشرطة قوله “ان أمن النجف والمواطن النجفي خط أحمر لا يمكن المساس به باي شكل من”.

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