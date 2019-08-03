عنصر في داعش يروي سبب نقل اعضاء التنظيم من سوريا إلى العراق

كشف عنصر “داعش”، الفرنسي فاضل طاهر عويدات، المحكوم عليه بالاعدام في العراق عن اتفاق بين باريس وبغداد نقل على أساسه اعضاء التنظيم المعتقلين في سوريا إلى العراق، رغم انهم لم يخوضوا أية معارك داخل حدود البلاد الأخيرة.

واتهم عويدات حكومة بلاده بالتواطؤ مع بغداد على مصير اعضاء “داعش” القضائي، مؤكدا أن الاتفاق يقضي بنقل مسلحي “التنظيم” من سوريا الى العراق، لغرض محاكمتهم هناك.

واجرى عويدات اتصالا هاتفيا مع صحيفة لو بوان الفرنسية من سجن المثنى في بغداد، حيث يسمح له بإجراء اتصال مرة واحدة كل عشرة أيام، قال فيه: “لقد جرت محاكمتنا في العراق رغم أننا لم ندخل يوما أراضيه”.

وتابع قوله، “لا يستطيع العراق اتهامنا بأي جريمة لم تحصل ضمن حدوده، إن كانت فرنسا هي من حولنا إلى العراق، فذلك لأنها لا تملك أي دليل ضدنا، أو بالأحرى فإنها لا تمتلك ما يكفي من الأدلة لإدانتنا”.

واصدرت محكمة الجنايات في العراق، بداية شهر حزيران الماضي، حكما بإعدام عويدات (33 عاما)، إلى جانب ثمانية مقاتلين فرنسيين”.

واعتبرت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، والناطقة باسم الحكومة سيبت ندييا، أن إدانة المواطنين الفرنسيين تتوافق مع معايير المحاكمة العادلة، مجددة في الوقت نفسه رفضها عقوبة الإعدام