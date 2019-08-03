فلاي بغداد تعلن ان توسيع اسطولها لخمس طائرات بوينغ

اعلنت شركة فلاي بغداد العراقية ان توسع اسطولها الى خمس طائرات بوينغ لتكون في مضاف الشركات العالمية المتقدمة والحديثة في العالم

كما ذكر بيان لشركة فلاي بغداد ” ان اسطول الشركة سوف يتوسع الى خمس طائرات في نهاية العام 2019 ، مؤكدا على ان إدارة الشركة تسعى الى نهضة رائدة في مجال خدمة الطيران، ورفع اسم العراق في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع”

واشار البيان”ان شركة فلاي بغداد كانت قد بدأت انطلاقة جديدة في العام 2017، معلنة عن وجهات جديدة وخدمات متميزة بأقل الاسعار وافضل الخدمات التي تلائم جميع متطلبات فئات المجتمع المختلفة، بعد ان عزّزت طاقمها بوصول الطائرات الأربعة الجديدة التي تعاقدت عليها الى مطار بغداد الدولي، ‏في العام 2017، ما يؤكد عزم إدارة الشركة على تعزيز حضورها في القطاع الجوي العراقي الذي شهد تأخرا ملموسا في العقود الأخيرة”