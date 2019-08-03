قتلى وجرحى بإطلاق نار في متجر “وول مارت” بكولورادو

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بإطلاق نار داخل متجر “وول مارت” في إحدى ضواحي مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية.

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بإطلاق نار داخل متجر “وول مارت” في إحدى ضواحي مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية.

ولم تقدم شرطة منطقة ثورنتون أي معلومات عن مصير الجاني، فيما قال الشرطي فيكتور أفيلا: “عدد من الناس سقطوا، وما زلنا نحاول التعرف على حالتهم”.

وأضاف أفيلا أنه تم استدعاء الشرطة إلى المتجر حوالي الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، وحين وصلت إلى الموقع كان إطلاق النار قد توقف، مشيرا إلى أن الموقف لا يزال غير واضح، بعد مرور ساعة من الحادثة، ولا طبيعة الحادث، ولا مستوى التهديد.