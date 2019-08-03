قصف تركي باقليم كوردستان يقتل 5 عناصر من حزب العمال

اعلن الجيش التركي مقتل 5 عناصر من حزب العمال الكوردستاني، في غارات جوية قال انها على مواقع المنظمة في اقليم كوردستان.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، شن الغارات في منطقتي “زاب” و”متينا”، بالتوازي مع عملية المخلب المستمرة شمالي العراق.

وفي 27 تموز/يوليو المنصرم، كشفت مصادر عسكرية عن قتل الجيش التركي، 255 عنصرا من “بي كا كا” في كافة عملياته شمالي العراق، منذ بدء “عملية المخلب” في 27 مايو/أيار الماضي.