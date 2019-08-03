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منظمة حقوقية عربية تطالب القضاء اللبنانى بمحاكمة الفنانة سهى قيقانو لدعوتها لحرق الفلسطينيين بافران هتلر

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منظمة دعوات الفنانة سهى قيقانو لحرق الفلسطينيين بافران هتلر تحريض على قتل الفلسطينيين بلبنان

بيان صحفى

دعا المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ودراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا زيدان القنائى

القضاء اللبنانى بفتح تحقيق عاجل فى دعوة الفنانة اللبنانية سهى قيقانو لحرق الفلسطينيين بافران هتلر

واعتبرت المنظمة تلك الدعاوى دعوات للفتنة الاهلية داخل لبنان وتحريض واضح على العنصرية والكراهية وهو ما يستوجب محاكمة عاجلة لاصحاب تلك الدعوات العنصرية

وطالبت المنظمة المحامين بلبنان برفع دعاوى قضائية امام القضاء اللبنانى لمحاكمة الفنانة اللبنانية سهى قيقانو بسبب دعواتها العنصرية وتحريضها على قتل الفلسطينيين داخل لبنان

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