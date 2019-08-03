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مهرجان الجواهري الثامن دورة الشاعر الكبير ” كاظم الحجاج”

ينظم الصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي مهرجان الجواهري الثامن الذي يحمل هذا العام اسم الشاعر الكبير ” كاظم الحجاج ”

يستضيف المهرجان باقة من القامات الشعرية العراقية من استراليا والعراق والعالم ويحتفي بالشاعر كاظم الحجاج من خلال فيلم اعد خصيصا للمهرجان وشهادات ارسلها مبدعين بارزين كما تعلن خلاله نتائج مسابقة الجواهري الشعرية وتتخلله فقرة موسيقية غنائية من وحي المهرجان.

يشهد المهرجان معرض للكتب العراقية والعربية ينظمه الكتبي صباح ميخائيل

الزمان : مساء الاحد 11 آب ,الساعة الخامسة ( ساعة مفتوحة للتعارف والاطلاع على معرض الكتاب) ليبداْ برنامج المهرجان في الساعة السادسة تماما.

المكان : قاعة اليزابيث – نادي الماونتيز

101 Meadows Road , Mount Pritchard

الصالون الثقافي

منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي

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