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نائبة تعلن العدد النهائي للرفاة التي تم رفعها في بادية السماوة

أعلنت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هدار زبير البارزاني، السبت، عن عدد الرفات التي رفعتها مؤسسة الشهداء من مقبرة الشيخية في بادية السماوة.

وقالت البارزاني في بيان ت ان “فريق دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء أنهى عمليات والحفر والتنقيب عن القبر الاول في مقبرة الشيخية في بادية السماوة”.

وأضاف أن “العدد النهائي للرفات التي تم رفعها بلغت (171)”.

وأعلنت السلطات المحلية، السبت الماضي، اكتشاف مقبرة جماعية في محافظة المثنى تشير المعلومات الأولية إلى أنها نساء وأطفال أعدمهم نظام “صدام حسين” في بادية المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

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