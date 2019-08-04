أمل عرفة تعطي موافقتها لعبد المنعم عمايري … فما هي القصة؟

نشرت النجمة السورية أمل عرفة صورة تجمعها بطليقها النجم السوري عبد المنعم عمايري، وهما مبتسمان حيث أوضحت أمل أن الصورة تأتي بعد أن أصبح الأب بحاجة لإذن من الأم إذا أراد أن يصطحب أولاده معه خارج البلاد، وقالت أمل في تعليق على الصورة: “متل ما الأب بيعطي إذن سفر لولادو .. صارت الأم كمان تعطي الإذن للأب إذا بدو يسفر الولاد معو .. يحيا العدل .. هادا اللي عملناه اليوم انا وأبو البنات”.

وكانت أمل قد صرحت قبل مدة باعتزالها الفن قبل أن تعود عن قرارها، وتؤكد أنه أتى في لحظة انفعال، وأنها تعمل على مسلسلها الجديد الذي بدأت بكتابته.

وحضرت أمل في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل “كونتاك” للمخرج حسام الرنتيسي وشاركها البطولة النجم السوري محمد حداقي.

فيما أعلن عبد المنعم خلال حلوله ضيفاً على برنامج “أكلناها”، الذي يقدمه النجم السوري باسم ياخور أنه إذا ما قدر له الزواج فلن يتزوج امرأة تشبه أمل عرفة وقال: “أمل امرأة خاصة ومميزة وخصوصاً بأمومتها، كما أنها فنانة لا تشبه أحداً، ولكن لن أختار امرأة تشبهها”. مستطرداً: “أمل لا يوجد من يشبهها”.

وكان عبد المنعم قد حضر في الموسم الماضي ببطولة مسلسل “مسافة أمان” للمخرج الليث حجو.

يشار إلى أن أمل وعبد المنعم قد انفصلا قبل حوالي أربعة أعوام، ولهما ابنتان هما سلمى ومريم تعيشان مع والدتهما.