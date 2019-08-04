ابواق ال سعود وحملة التلميع

بدأت ابواق ال سعود وطبولهم المأجورة والرخيصة في حملة واسعة بحالة شبه هستيرية حيث بدأت منافسة بين هذه الابواق الرخيصة الى درجة المعركة من اجل تلميع وتجميل وتبييض وجه ال سعود لا حبا بآل سعود وانما حبا بالعطايا والمكرمات التي يقدموها لمن يلمع صورتهم ويجملها اكثر وانما من التقرب اكثر منهم والحصول على الدولارات الاكثر لكنهم لا يدرون في تصرفاتهم الحقيرة الذليلة لا تزيد وجوه ال سعود الا قبحا و سوادا ويكشفوا فسادهم وموبقاتهم وجرائمهم امام الناس وبالتالي لا يحصدون الا الهزائم والفشل وكره الناس ومقتهم لهم

فأي نظرة موضوعية لوضع مهلكة ال سعود يتضح انها تسير الى التلاشي والزوال وان مصيرهم سيكون اكثر سوءا من مصير الطاغية صدام والمجنون القذافي

الا ان الابواق المأجورة تحاول ان تعكس الصورة تماما مثل احد هذه الابواق الرخيصة يقول ان مهلكة ال سعود اليوم غير مهلكة ال سعود بالامس كما انه يشيد بحماقة وغباء ابن سلمان وقراراته التي لا مثيل لها في التاريخ لان التغيير والتجديد بدا في الجزيرة منذ تسلم هذا الاحمق الحكم

وكأن ابناء الجزيرة لا يعلمون ان مؤامرة وانقلاب ابن سلمان جاء وفق مخطط مشترك بين الموساد الاسرائلي والمخابرات المركزية الامريكية لانه احمق وغبي وجاهل وانه الوحيد الذي يحقق كل مخططاتهم في المنطقة اي المخططات الامريكية وخاصة الصهيونية فله القدرة على ذبح العرب والمسلمين وتدمير اوطانهم بواسطة كلابه الوهابية داعش القاعدة والمئات من امثالها منتشرة في كل انحاء العالم كما له القدرة على الوقوف بوجه الصحوة الاسلامية الانسانية الحضارية التي انطلتقت من ايران الاسلام والتي بدات تبدد ظلام اعداء الحياة والانسان لكن الايام اثبتت فشل احلامهم ومخططاتهم حيث جاءت الرياح بما لا تشتهي أحلام ال سعود

حيث تمكن الشعب اليمني البطل القوي بأرادته القوية من دحر ال سعود وحلفهم الوحشي وحماية ارضه وعرضه ومقدساته من غزوهم وهاهو يتحول من حالة الدفاع الى حالة الهجوم كما ان ابناء قطر الاحرار بقيادة حكومتها الشجاعة هي الاخرى التي رفضت السكوت على جرائم ومفاسد ال سعود بحق ابناء الخليج والجزيرة والعرب والمسلمين بل قررت التصدي بقوة لاي هجمة وحشية خطط لها ال سعود وكلابهم المأجورة من خلال وحدة ابناء قطر مع قيادتها الحكيمة والشجاعة وبالتالي تمكنت قطر من افشال كل مخططات ومؤامرات ال سعود ضد قطر لهذا اكتفت مهلكة ال سعود بفرض حصارها الظالم ومع ذلك خرجت قطر دولة مساندة ومؤيدة للشعوب الحرة في مواجهة ارهاب وظلام ووحشية ال سعود كما بدأ ابناء الجزيرة الاحرار في التحرك ضد عبودية ووحشية واحتلال ال سعود حيث وحدوا انفسهم وبدءوا بالمطالبة برحيل ال سعود والدعوة الى تحرير الجزيرة من احتلال بني صهيون لان مهلكة ال سعود تمثل الحركة الصهيونية في الجزيرة وتنفذ اوامرها ومخططاتها

المضحك ان هذا البوق يمجد قرارات الاحمق بن سلمان التي بدأت في اعلان مشروع رؤية ال سعود 2030 أعتقد ان هذا البوق وابن سلمان وترامب ونتنياهو يعلمون علم اليقين ان ساسة البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي والدوائر التي تتحرك في فلكهما وضعوا حد لحكم العوائل التي تحكم في الخليج والجزيرة وفي المقدمة حكم عائلة ال سعود هو نهاية 2025 لهذا نقول لهذا الاحمق ابن سلمان وبوقه عن اي رؤية ال سعود في 2030

اعلموا في عام 2030 لا تجدون شي يذكر ابناء الجزيرة بآل سعود ومهلكتهم لم يتذكر ابناء الجزيرة الا ظلمهم ووحشيتهم وفسادهم وموبقاتهم

يتباهى هذا البوق الحقير المأجور بأن ابن سلمان اصدر قوانين في مجالات مختلفة ومنها في شؤون المرأة انها قوانين شكلية تمس شكل المرأة وليس جوهرها تجعل من المرأة مجرد سلعة رخيصة معروضة للبيع لمن يدفع اكثر اي تسمح للدعارة والبغاء واسواق النخاسة وهذا القرارات صدرت بضغط من ايفانكا بنت ترامب وزوجها لان منتجعات الدعارة التي يملكها ترامب قد اصابها الكساد والفشل وانها بحاجة الى فتيات يمارسن الجنس مع رواد هذه المنتجعات مما دفع المرأة الحرة في الجزيرة الى الرفض والتصدي للأجهزة القمعية بقيادة وهي تصرخ انا لست سلعة للبيع انا انسانة كما ظهرت حالة وهي هروب الفتيات الى خارج اسوار المهلكة خوفا من الاعتقال والاغتصاب وارسالهن الى اسواق النخاسة

نعم طرأت اشياء جديدة خلال اربع سنوات من حكم هذا الاحمق عودة القوات الامريكية الى الجزيرة وشيدت مقراتها ومعسكراتها حول قصور سلمان وابنه وكل اقذار العائلة وزوجاتهم وجواريهم وعبيدهم وحول المدن البعيدة والقريبة وهذا دليل على ا ن ال سعود في حالة رعب وخوف من ابناء الجزيرة

مهدي المولى