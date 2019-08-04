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اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة من مخلفات داعش غرب الانبار

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار ، اليوم الجمعة ، عن اصابة مدنيين اثنين بجروح بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم غرب الانبار .

وقال المصدر ان” عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي انفجرت بعد مرور سيارة مدنية عليها في ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم غرب الانبار ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، ان ” الاجهزة الامنية شرعت بالتوجه الى مكان الحادث وتفتيش المنطقة بالكامل خوفا من وجود مخلفات حربية قد تستهدف المدنيين الابرياء وعناصر الامن”.

وبين المصدر ان” مخلفات تنظيم داعش الارهابي من عبوات واجسام غريبة ومواد متفجرة مازالت موجودة في عدد من مدن الانبار المحررة ما يتطلب معالجتها والبحث عنها لضمان سلامة الاهالي”.

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