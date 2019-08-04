اطلاق النسخة الانكليزية من الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا

أطلقت المحكمة الاتحادية العليا موقعها باللغة الانكليزية، لافتة إلى اهمية التواصل مع الرأي العام الدولي واطلاعه على ما يصدر عن القضاء الدستوري العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا اطلقت اليوم النسخة الالكترونية من موقعها الالكتروني”.

واضاف الساموك، ان “الموقع سوف يتضمن عدداً من الابواب التي تمكّن الرأي العام الدولي من الاطلاع على نشاطات القضاء الدستوري في العراق”.

وبين، ان “جميع اخبار المحكمة الاتحادية العليا سوف تنشر باللغتين العربية والانكليزية، وكذلك الحال بالنسبة للسير الذاتية للسادة القضاة اعضاء المحكمة، وتاريخ القضاء الدستوري في العراق”.

وأوضح، أن “اطلاق النسخة الجديدة من الموقع جاء بعد نجاح تجربة ترجمة احكام المحكمة الاتحادية العليا إلى اللغة الانكليزية، ونسبة الاقبال عليها من الباحثين الدوليين”.