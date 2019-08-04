الاعلان عن الأفلام الروائية القصيرة (المحلية والدولية) بمهرجان أفلام الأطفال الـ32

منصور جهانی- كشفت إدارة مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 عن أسماء الأفلام الروائية القصيرة بكلا القسمين المحلي والدولي.

وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي الخاص بالمهرجان، فإنه قد تم الإعلان عن أسماء الأفلام الروائية القصيرة المخصصة للعرض المحلي والدولي التي من المقرر أن تتنافس على جوائز المهرجان بنسخته الـ32.

وقامت لجنة التحكيم الخاصة بالعرض المحلي للمهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين بنسخته الـ-32 التي تتضمن كل من (جواد حاتمي) (حسين شيخ الإسلامي) (نادرة تركماني) (سهيل موفق) و (حامد جعفري) بإختيار 10 أفلام روائية قصيرة والتي سيتم توضيح أساميها فيما يلي :

الأفلام الروائية القصيرة للعرض المحلي :

1 – «إبن البحار» من إخراج و إنتاج (عباس جلالي يكتا) (منتج مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية)

2 – «النوم» من إخراج (مرتضى اسماني) وإنتاج (ماجد عباسي(

3 – «الخوخ البري» من إخراج و إنتاج (فريد هاشم زاده) (إنتاج شبكة فارس)

4 – «الجرس الأخير» من إخراج و إنتاج (حيدر علي رحماني قهدريجاني) (مكتب نجف آباد لسينما الشباب(

5 – «صفر كلفن» من إخراج (سبحان واقعي) و (علي فيضي بور) وإنتاج (مهدي سالم) (منتج شبكة أميد(

6 – «قليل» من إخراج (ميلاد محمدي) و إنتاج (حسين دارابي) (منتج مجموعة فن كات(

7 – «قصة المستقبل» من إخراج (ميثم ملكي بور) و إنتاج (محمد حسين بزركي راد) (تم إنتاجه في المؤسسة السينمائية عمار(

8 – «لاسلكي» من إخراج (محمد حسين أماني) و إنتاج (حسين دارابي) (منتج منقذ الفن و نادي الأفلام سورة(

9 – «لأمير» من إخراج (جواد حكمي) و إنتاج (محمد رضا خردمندان(

10 – «زملاء الدراسة» من إخراج (مجتبى حيدري) و إنتاج (حسين دارابي) (منتج مجموعة فن كات(.

كما قامت لجنة التحكيم الخاصة بالعرض الدولي للمهرجان المكونة من (جمال أميد) (محمد حميدي مقدم) الدكتور (رائد فريدزاده) (فرزاد أجدري) و(حامد سليمان زاده) بإنتخاب 9 أعمال خاصة بالعرض الدولي وهي على الشكل التالي:

الأفلام الروائية القصيرة للعرض الدولي :

1 – «مستنقع» Bog Hole إخراج (تارفين أيورسون) من النرويج

2 – «دوران العجلة» Cycle-Cycle من إخراج (يونيشي كانائي) من اليابان

3 – «حب السينما» In Love With Cinema من إخراج (عسكر نوراكان) من قيرغيزستان

4 – «تسع خطوات» Nine Steps من إخراج (موسس رومرا) من إسبانيا

5 – «أنت هنا» You’re Here من إخراج (ميخائيل بيليسكو) من روسيا

6 – «غبار» The Dust من إخراج (ديل ريديوز) من جمهورية لاتفيا

7 – «رونالدو» Ronaldo من إخراج (ريسيب بزكور) من تركيا

8 – «أحذية مسمارية» Cleats من إخراج (عبدالله شاهين) من تركيا

9 – «مايا» Maja من إخراج (ماريانا يانكوفيتش) من الدنمارك

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران ICFF بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

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لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.