الامن والدفاع توضح حقيقة اختراق “الموساد” الاسرائيلي لجهازين امنيين عراقيين

عد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آل حيدر يوم السبت تصريح احد اعضاء اللجنة باختراق جهازين امنيين من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية الـCIA، وجهاز المخابرات الاسرائيلي “الموساد” بأنه لا يمثل وجهة نظر اللجنة.

وقال آل حيدر في بيان اليوم انه “سمعنا مؤخراً تصريحاً من قبل أحد نواب اعضاء لجنة الأمن والدفاع بخصوص اختراق جهازي الأمن الوطني ومكافحة الارهاب من قبل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وهو بذلك يعبر عن وجهة نظره الشخصية وخلفيته السياسية ولا يمثل بالضرورة وجهة نظر اللجنة”.

ودعا رئيس اللجنة “أعضاء لجنة الأمن والدفاع توخي الحذر في تصريحاتهم لأنهم يعبروا عن وجهة نظر أمنية خاصة وان يبتعدوا عن مؤثرات العامل الإقليمي التي تحط من معنويات قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية”.