الدخيلي يوجه بإضافة شارع ساند لطريق الرابط بين حي الرسول وجامعة ذي قار

المكتب الإعلامي

وجه النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي بإضافة شارع ساند لطريق الرابط بين حي الرسول ( الروف ) سابقاً ومبنى جامعة ذي قار لحل مشكلة الاختناقات المرورية .

وقال الدخيلي ان ” المحافظة وجهت مديرية بلدية الناصرية بإضافة شارع جديد يربط حي الرسول و مبنى جامعة ذي قار ، مشيراً الى ان المشروع يهدف لتقليل الزخم المروري الذي يعيق وصول الطلبة و الكوادر التدريسية في اوقات الدوام الرسمي “.

وبين ان ” المحافظة عدة خطة بالتعاون مع بلدية الناصرية ودائرة التخطيط تقضي بتأهيل الشوارع الفرعية وتوسعة الطرق الرئيسة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المركبات وتقليل الزخم المروري في شوارع المحافظة “.