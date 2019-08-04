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الطيران التركي يشن غارات على منطقة باقليم كوردستان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 6 عناصر من حزب العمال في غارات على منطقة باقليم كوردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن سلاح الجو شن غارات على مواقع للمسلحين في منطقة “حفتانين” باقليم كوردستان، بالتوازي مع عملية “المخلب” المستمرة بمنطقة “هاكورك”.

وأوضحت أن الغارات أسفرت عن مقتل 6 عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

وفي 27 من آيار الماضي، أطلقت القوات التركية “عملية المخلب” بمنطقة “هاكورك” في اقليم كوردستان.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على شن غارات وقصف مناطق باقليم كوردستان، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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