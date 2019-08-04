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العراق يعلن استعداده لتطوير العلاقات مع إندونيسيا

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اعلن وزير العدل فاروق أمين الشواني، اليوم الاحد، استعداد وزارته لعقد اتفاقيات مشتركة مع نظيرتها الاندونيسية في مجالات متعددة.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه الرسمي، السفير الاندونيسي لدى بغداد بانباج أنتاريكسو.
وذكر بيان لمكتبه،  الشواني اكد استعداد وزارة العدل لتطوير العلاقات مع نظيرتها الاندونيسية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك اضافة الى تبادل الخبرات بين البلدين”.
وبين شواني خلال اللقاء” امكانية توقيع اتفاقيات قانونية بين البلدين ومذكرات تفاهم في مجال تبادل المحكومين والمعلومات بشأن المطلوبين للقضاء”، مشيرا الى” وجود جالية عراقية في اندونيسيا كما توجد جالية اندونيسية في العراق، الامر الذي يحتم الاهتمام بكلا الجاليتين ووضعها ضمن أولويات الحكومتين في البلدين ومتابعة احتياجاتهم للوصول الى اتفاقية قانونية مشتركة تنظم علاقات الجاليتين في البلدين الصديقين”.
من جانبه اكد السفير الإندونيسي اهمية عقد اتفاقيات ثنائية تنظم الجانب القانوني للرعايا في البلدين، مؤكدا دعمه للحكومة العراقية من خلال التعاون المشترك عبر تطوير القدرات وتبادل الدورات التدريبية القانونية بين الوزارتين في البلدين الصديقين، وفي ختام اللقاء قدم السفير الإندونيسي درع يحمل شعار الدولة الاندونيسية هدية للوزير متمنيا له النجاح في مهام عمله.
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