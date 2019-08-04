انتصارات كبيرة تحققها اكاديمية العراق في البطولة الأسيوية الأفريقية لكرة القدم

تتنافس الفرق المشاركة في البطولة

الآسيوية الأفريقية في الدوحة 2019. qatar_champs

على احراز لقب البطولة التي تنظمها

الرابطة العربية لاكاديميات كرة القدم للفئات السنية من(٢٠٠٢لغاية

٢٠٠٧) شارك فيها من العراق اكاديمية

البصرة بمواليد٢٠٠٢/٢٠٠٣وخاص مباراتين فاز فيها على اكاديمية السودان واكاديمية الغرافة بنتائج ٣/٠–٢/٠ على التوالي وانتقل الى الدور نصف النهائي حيث حضر مساء أمس في المباراة التي خاضها الفريق العراقي ،السفير العراقي في قطر عمر البرزنجي والقنصل انس الجميلي واشاد

بالوفد العراقي واثنى على الجهود التي بذلت من اعضاء اتحاد الاكاديميات من اجل المشاركة في هذه البطولة التي شاركت فيها دول تمثل قارة اسيا وافريقيا منها (قطر /العراق/لبنان/سوريا/الكويت/الاردن/السودان/الجزائر/المغرب)

وقد شارك الوفد العراقي متمثلا

برئيس اتحاد اكاديميات العراق والعرب (طارق طعيمة/رئيسا)

قاسم نحو /رئيس اكاديميات بغداد/نائبا

عزيز عبد الله / لاعب دولي سابق

رئيس وفد البصرة وعضو اكاديميات العراق

هيثم حسن العبادي /ممثل لجنة

اكاديميات البصرة /نائبا له

ويشار ايضا ان الانجازات التي

تحققت على مستوى العراق والوطن العربي والمشاركات المحلية والخارجية كانت بجهود وامكانيات ودعم الاكاديمية العراقية التي تحتاج اليوم الى وقفة جادة من وزارة الشباب والرياضة العراقية لدعم الاكاديمية والارتقاء بها للنهوض بالمسيرة الرياضية .