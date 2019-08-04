برلماني يكشف حجم الأموال المستردة للعراق من الخارج

كشف نائب، السبت، عن حجم أموال العراق في الخارج، التي تم استردادها طيلة السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، ان “العراق لغاية الآن لم يسترد ولو فلسا واحدا من الخارج، رغم مشروع تعديل قانون استرداد الاموال، وموافقة وتصويت مجلس النواب عليه”.

وبين العقابي ان “العراق لديه قدرات قانونية وقضائية واتفاقيات دولية، ممكن ان تجلب لنا جميع اموال العراق في الخارج”.

وأضاف ان “الذي يمنع ذلك، غياب وجود عزيمة حكومية حقيقية تجاه هذا الملف، كما ان بعض الاموال في الخارج مرتبطة ببعض العناصر المتنفذة في السلطة العراقية”.