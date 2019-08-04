برلمان كوردستان يصوت على اعتبار الثالث من آب يوم الابادة الجماعية للايزيديين

صوت برلمان كوردستان، السبت، على اعتبار ما تعرض له الكورد الايزيديين ابادة جماعية.

وعقد برلمان اقليم كوردستان، اليوم السبت، جلسة للتصويت اعتبار ما تعرض له الكورد الايزيديون ابادة جماعية، بالتزامن مع الذكرى السنوية للإبادة الجماعية للكورد الأيزيديين وعمليات الاختطاف الواسعة التي تعرضوا لها في منطقة سنجار على يد مسلحي تنظيم داعش.

وصوت البرلمان على مشروع اعتبار يوم الثالث من شهر آب يوم الابادة الجماعية للكورد الايزيديين.

وطالب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، الأممَ المتحدة، بأن تعترف بما حدث للكورد الإزيديين كـ”إبادة جماعية”.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكورد الإزيدييون في قضاء سنجار “في الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكورد الإزيديون في سنجار، نستذكر بقلوبنا أولئك الضحايا الذين سقطوا على يد داعش في كوردستان والمناطق الأخرى، ولن يهنأ لنا بالٌ حتى نقضي على الإرهاب، ونعيد الضحايا المختطفين”.

واضاف رئيس إقليم كوردستان “نطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بتلك المجزرة كإبادة جماعية، من أجل سدِّ الطريق أمام تكرار ممارسات مماثلة”.

ويصادف اليوم السبت 3 آب 2019، الذكرى الخامسة للهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قضاء سنجار والمناطق المحيطة به، وارتكابه مجازر بحق الكورد الإيزيديين هناك.