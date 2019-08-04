بغداد تستضيف اجتماعاً دولياً ثلاثياً لبحث عدة ملفات

يعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر في بغداد يوم غد الأحد المُوافِق الرابع من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “يُناقِش المُجتمِعون تعزيز العلاقات العربيّة، والتي تمثل هدفاً رئيساً في ستراتيجيّة وزارة الخارجيّة، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك، كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ”.

واضاف البيان “سيتبادل المُجتمِعون الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار”، مردفاً “يُعبِّر هذا الاجتماع عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة التي جرت في القاهرة بحُضُور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس جمهوريّة مصر عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله؛ لتحقيق الأهداف المُشترَكة”.