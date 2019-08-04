تحالف الحلبوسي يكشف عن مقتل أكثر من 20 الف “سنّي” على يد مجهولين

كشف تحالف القوى العراقية، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عن قتل أكثر من 20 الف مواطن من المكون السني، بعد اختطافهم، مع بدء عمليات التحرير على يد مجهولين.

وقال القيادي في التحالف، النائب عبدالله الخربيط، انه “مع بدء عمليات النزوح، والعمليات العسكرية، لتحرير المدن المحتلة من قبل تنظيم داعش، تم اختطاف أكثر من 20 الف مواطن من المكون السني، على يد جماعات مسلحة، نعتقد انها ميليشيات، كما ان هناك اعتقاد، بأنها قد تكون داعش”.

وبين الخربيط انه “تم تشكيل عدد من لجان التحقيق بشأن مصير السنة المغيبين والمختطفين، منذ سنين، لكن لغاية الآن لم نعثر على اي شيء يوصلنا لهم، وهنا اصبحت لدينا قناعة بأن هؤلاء المختطفين، على يد المسحلين، الذين لم نعرف هويتهم لغاية الآن، يزيد عددهم عن 20 الف مواطن من مختلف المحافظات والمدن السنية”.