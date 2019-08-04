تحذيرات من حرمان اقليم كوردستان من مبلغ قروض البنك المركزي العراقي للاستثمار

اعلن الرئيس السابق لكتلة التغيير في مجلس النواب العراقي امين بكر، اليوم السبت، انه اذا يم يتم الاسراع في تسلم المبلغ الذي خصصه البنك المركزي العراقي لتشجيع الاستثمار الداخلي فان المبلغ سينتهي محافظات الوسط والجنوب ولن يبق منه شيئا لإقليم كوردستان.

وقال امين بكر في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان البنك المركزي خصص منذ مدة مبلغ 5 تريليونات دينار للمشاريع الكبيرة و1 تريليون للقروض الصغيرة والوسطى لتشجيع الاشخاص الذين يرغبون بالاستثمار ويحتاجون للأموال عن طريق تلك القروض ليتمكنوا من استكمال مشاريعهم.

واضاف ان المحافظات الوسطى والجنوبية تشهد طوابير للحصول على تلك القروض في حين ليس في كوردستان الا مصرفين او ثلاثة تتعامل بمثل هذه القروض، لافتا الى انه اذا سارت الامور على هذا المنوال ولم يتم الاستعجال للحصول على المبلغ فان مبلغ التريليون دينار سينتهي في المحافظات الجنوبية والوسطى ولن يبق منه شيئا للإقليم.

كما اضاف ان من المستحسن ان تطالب حكومة الاقليم تخصيص حصة للاقليم من المبلغ ليتمكن المستثمرون من الاستفادة منه لتسلم القروض.