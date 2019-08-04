تركيا تقدم عرضا سخيا للعراق بشأن ازمة المياه

قدمت تركيا عرضا سخيا للعراق عبر تأكيد سفيرها لدى بغداد استعداد بلاده لمساعدة في اجتياز مشكلة المياه.

وكان ويسل أر أوغلو الممثل الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زار إلى العراق بشأن مشكلة المياه.

وقال السفير التركي فاتح يلدز يوم الاحد ان زيارة اوغلو تكللت بثلاث نتائج مهمة، مشيرا الى ان اولها “أن تركيا والعراق أثبتا أن موضوع المياه لا يمثل موضع خلاف، بل يمثل موضع تعاون”.

واضاف يلدز خلال تغريدة له على تويتر، ان “النتيجة الثانية هي أن تركيا مستعدة لتقديم جميع أشكال تبادل الخبرات والدعم البنيوي والملموس على المدى البعيد، من أجل أن يجتاز العراق مشاكله بشأن المياه”.

وتابع السفير أن “النتيجة الثالثة تؤكد عزم البلدين العمل معاً في إطار جدول زمني، وفقاً للتفاهم”.