تولر: قواتنا في العراق لن تستخدم للقيام بأي نشاط للهجوم على دول الجوار {موسع}

أكد السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الاحد، أن القوات الامريكية في العراق لن تستخدم للقيام بأي نشاط للهجوم على دول الجوار، مبيناً ان بلاده فرضت عقوبات على اشخاص يهددون أمن المنطقة.

وقال تولر في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، إن “العلاقات الموجودة بين العراق وايران يجب أن تكون مبنيه على احترام سيادة العراق ولدينا قنوات تواصل مباشرة مع إيران وليس بالضرورة ان نقوم بالبحث عن قنوات جديدة في هذا الوقت”، مبيناً أن امريكا “تبحث عن حل سياسي لانهاء التوترات مع إيران وانا كسفير لامريكا في العراق تركيزي سيكون على توطيد العلاقه مابين واشنطن وبغداد”.

وعن العقوبات الامريكية المفروضة على شخصيات عراقية قال تولر: “عندما نرى جهات تعمل على أضعاف السيادة العراقية هذا سيكون مقلق لنا لأننا نحتاج إلى عراق قوي ذو سيادة”، لافتاً إلى أنه ” أفعال المدرجة اسماءهم في العقوبات الأميركية تهدد أمن المنطقة”، مبيناً “نحن لا نعتذر ولا نتراجع عن الأسماء التي ادرجت ولا نسمح لهم بدخول الولايات المتحدة”.

وتابع: “نرحب بقرار الحكومة بشأن فصائل الحشد الشعبي وهذا شي طبيعي متوقع وهناك عاملين للقلق لأصدقاء العراق هناك عناصر تستغل مظلة الحشد الشعبي لاقامة نشاطات مقلقة في العراق”.

وزارد “تلك المجاميع التي نسميها المنضبطة أيضا لابد أن تنظم تواجدها وعلاقتها بالقائد العام للقوات المسلحة”.

وبين أن “قواتنا في العراق لن تستخدم للقيام باي نشاط للهجوم على دول الجوار”.