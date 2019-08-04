حصة آل ثاني تقترح اجتماعاً هاماً يضم العراق

اقترحت مبعوثة الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية حصة آل ثاني عقد اجتماع هام على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية التي تواجه ظاهرتي النزوح واللجوء يضم العراق لزيادة مستوى الدعم المقدم من الجامعة.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه الخاص، اليوم الاحد، حصة آل ثاني.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه” في بداية اللقاء أطْلَعَ الدليمي، حصة آل ثاني على أهم الانجازات المتحققة في مجال تقديم الدعم للنازحين في العراق، مشيراً الى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة العراقية والقوات الأمنية في مجال دحر الإرهاب وفي مجال إعادة النازحين الى مدنهم وبسط الأمن والاستقرار في المدن المحررة وإعادة البنى التحتية”.

واكد الدليمي على” خصوصية ملف النازحين العراقيين واختلافه عن بقية الملفات ذات الصلة التي تواجهها الدول العربية، كون حرب العراق ضد الإرهاب كانت حائط الصد الأول لمنع انتقاله الى بقية الدول العربية، وأن التضحيات التي قدمها العراقيون أدت الى القضاء على عصابات داعش الإرهابية ومنع إنتشارها، وهذا ما يضع أمام جامعة الدول العربية والدول العربية، إلتزاماً إنسانياً في تقديم الدعم للعراق، من أجل إكمال عودة النازحين الى مدنهم وإعادة إعمار البنى التحتية في تلك المناطق”.

بدورها ثمَّنت حصة آل ثاني مبعوثة الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الانسانية، الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية في التصدي الى الإرهاب، وما تقوم به من جهود في الوقت الراهن لإعادة الاستقرار والبناء والاعمار في المناطق المحررة.

واقترحت مبعوثة الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الانسانية، عقد إجتماع برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية التي تواجه ظاهرتي النزوح واللجوء، لتضم كل من جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية، لزيادة مستوى الدعم المقدم من الجامعة لهذه الدول.

وتجدر الإشارة الى أن العراق سبق وان نجح في إستصدار القرار رقم {8244} المؤرخ في 7/3/2018، من مجلس جامعة الدول العربية، والذي نص على دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.ا