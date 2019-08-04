شرطة الأنبار تستعين بالكلاب البوليسية K9 للبحث عن المخلفات الحربية والمخدرات

أعلن مدير قسم الكلاب البوليسية في شرطة محافظة الأنبار العقيد محمد العلياوي، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية باتت تستعين بالكلاب البوليسية المدربة في البحث عن المخلفات الحربية والمخدرات في المناطق الغربية للمحافظة.

وقال العلياوي إن «الأجهزة الأمنية في مناطق الأنبار وخصوصا في مدن أعالي الفرات باتت تستعين بالكلاب البوليسية K9 في البحث عن المتفجرات والمخلفات الحربية والمخدرات وملاحقة المطلوبين».

وأضاف أن «الكلاب البوليسية مدربة على البحث عن المتفجرات وأيضاً عن الأسلحة والمخلفات الحربية مع كشف مكان وجود المخدرات بما يساهم في كشفها سريعاً».

وبين العلياوي أن «الكثير من عمليات البحث والتفتيش في مناطق قضاء الرطبة والقائم غرب الأنبار استخدم فيها الكلاب البوليسية التي كشفت العديد من المخلفات الحربية ومخابئ الأسلحة والعبوات».