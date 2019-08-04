صالح يؤكد دعم الإجراءات المتخذة بشأن أي انتهاكات تمارس ضد حقوق الانسان

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي بلد وبه تحقق الأمم رقيها وتطورها.

وأوضح صالح، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي والوفد المرافق له وبحسب بيان مكتبه الاعلامي “ضرورة متابعة التشريعات العراقية ومواءمتها مع المواثيق والاتفاقات التي صادق عليها العراق والمتعلقة بحقوق الانسان”، مبيناً ان “رئاسة الجمهورية تدعم تقديم مشاريع القوانين الخاصة بذلك”.

وأشار رئيس الجمهورية الى “أهمية دعم الإجراءات المتخذة بصدد الشكاوى التي تقدم الى المفوضية بشأن أي انتهاكات تمارس من أي جهة كانت، ومتابعتها وإحالتها الى الجهات المعنية”، مشدداً على “ضرورة الاهتمام بالمظالم لانها تبدأ باشياء صغيرة وتتوسع مما يتطلب وضع الحلول لمعالجتها.”

وأوضح صالح ان “واجب الحكومات صيانة الحقوق المدنية لأبنائها، التي كفلها الدستور من حريات ومشاركة في صنع القرار السياسي”، مشيراً الى “اهمية إحترام هذه المبادئ، وتوفير البيئة المناسبة لينعم العراقيين بحقوقهم كاملة”.

بدوره قدم “رئيس وأعضاء المفوضية استعراضاً مفصلاً للسيد الرئيس عن أنشطة وأهداف المفوضية، وأبرز انجازاتها لتطبيق مبادئ حقوق الانسان في مجال ضمان الحريات المدنية للعراقيين دون تمييز”.