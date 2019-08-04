صالح يطالب باقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات

عد رئيس الجمهورية برهم صالح “المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين صفحة مؤلمة وحزينة عبرت عن النهج والفكر الاجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية”.

وأشار صالح في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لجريمة ابادة الايزيديين، الى “اننا ننتظر من رئاسة واعضاء مجلس النواب الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي أرسل منذ 28-3- 2019، بعد أن أعدته وأنجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيات المشروعة وأنصافهن وتعويضهن مادياً ومعنوياً”.

ودعا صالح المجتمع الدولي الى “تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الايزيديين لدى تنظيم داعش ومحاسبة عصابات التنظيم الارهابي عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق وفي المقدمة منها تلك التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفقا لقرار مجلس الامن رقم(2379) لسنة (2017) وبما يضمن عدم تكرار تلك المجازر”.