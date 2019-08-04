عالية نصيف تشيد بقرار وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة بغداد وتدعو لتغيير القادة الذين مضى عليهم اكثر من ٤ سنوات في مناصبهم

أشادت النائبة عالية نصيف بخطوة وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة بغداد وعدد من القادة الأمنيين على خلفية هروب سجناء من مركز شرطة القناة، داعية الى تغيير القادة الأمنيين والضباط الذين مضى على تسنمهم مناصبهم اكثر من أربع سنوات .

وقالت في بيان اليوم :” في الوقت الذي نشيد فيه بالإجراء الذي اتخذه السيد وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة بغداد وعدد من الضباط على خلفية هروب السجناء من مركز شرطة القناة، نؤكد انه آن الاوان للمجيء بوجوه جديدة وشخصيات كفوءة لقيادة الامن في العاصمة بغداد من الضباط المهنيين وأصحاب الخبرة “.

وبينت انه :” لا مجاملة في بقاء المتقاعسين والمتهاونين في مناصبهم ” ، داعية الى :” تغيير القادة والضباط الذين مضى على تسنمهم مناصبهم اكثر من اربع سنوات لأن بقاءهم فيها هو باب من ابواب الفساد “.