قائد عمليات نينوى: استباب الأمن بالموصل بعد اعتقال العشرات من خلايا داعش

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي، اليوم الأحد، عن استباب الأمن مع انتشار القوات الأمنية في عموم محافظة نينوى ومركزها الموصل لمنع تكرار حدوث الخروقات داخل المدنية.

وقال الزوبعي إن «مدينة الموصل وضواحيها تشهد استباباً أمنياً كبيراً وملحوظاً على خلفية اعتقال العشرات من عصابات وخلايا داعش في مركز الموصل وناحية القيارة وقضاء البعاج جنوب وغرب المدينة».

وأكد الزوبعي أن «للمواطن دور كبير في استتباب الأمن من خلال تعاونهم مع القوات الأمنية التي بدورها تعمل جاهدة من أجل أن يعم الأمن والسلام في هذه المدينة».

لافتاً إلى أن «القوات الأمنية ستعمل على تكثيف الجهد الاستخباري والأمني وكذلك اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع أي حادث قد يحصل مستقبلاً داخل الموصل وخارجه أيضاً».