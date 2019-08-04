قضاة كوردستان يصدرون بيانا بشأن صرف رواتبهم المدخرة

نفى اتحاد القضاة في اقليم كوردستان، السبت، ما تداوله بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن تسلم القضاة مبلغ الادخار الخاص برواتبهم ، مبينا ان هذه الانباء بعيدة عن الحقيقة وعاد اياها محاولة لتضليل الرأي العام.

وجاء في بيان للاتحاد ان الايام الماضية شهدت قيام بعض المواقع والصحف بنشر اخبار حول صرف مبلغ الادخار من رواتب القضاة، مؤكدا ان اتحاد القضاة يعلن للجميع ان هذه الاخبار بعيدة عن الصحة وهي للاسف محاولة لتضليل الرأي العام وتشويه للحقائق ومساس بالسلطة القضائية.

واكد البيان ان الاتحاد يشدد على انه لم تتم اعادة اي راتب او مبلغ مدخر ، مطالبا من هذه المؤسسات والمنابر الاعلامية الاعتذار والا فان الاتحاد سيضطر اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها لانها تعمدت نشر مثل هذه الاخبار ولم تلتزم باخلاقيات العمل الصحفي.