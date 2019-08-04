قناص داعشي يقتل جندياً ويصيب آخر في جلولاء

افادر مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل واصابة جنديين عراقيين، في ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين، المتنازع عليه بين بغداد وأربيل.

وقال المصدر ان “قناصاً بتنظيم داعش، استطاع اليوم السبت، قتل جندي عراقي واصابة اخر بجروح، في منطقة ام الحنطة التابعة لناحية جلولاء”.

واضاف المصدر ان “القوات العراقية في المنطقة ردت على مصدر القنص، الا انه لاذ بالفرار”.

يشار الى ان ناحية جلولاء تابعة لقضاء خانقين ضمن محافظة ديالى، وسميت بهذه التسمية بعد الواقعة المعروفة بمعركة جلولاء عام (16هـ – 637م) بين الجيشين الإسلامي والساساني الفارسي، الا انه يذكر قبل هذه الواقعة وقبل الفتح الاسلامي كانت تسمى هذه المنطقة باسم (گوڵاڵه) او (گوڵ لاله) باللغة الكوردية تعني تلك الورود الحمراء التي تبرز خلال فصل الربيع على ضفاف نهر سيروان.