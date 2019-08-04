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كوردستان تفعل ممثلية حكومتها في بغداد وتعين “فارس عيسى” ممثلا لها

اعلنت رئيسة كتلة الحزب الدمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري يوم السبت عن تفعيل ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، كاشفة عن تعيين شخص جديد مسؤول عن الممثلية.

وقالت صبري في تصريح صحفي، ان ممثلية حكومة الاقليم كانت موجودة سابقا في بغداد، الا ان حكومة الاقليم قامت الآن بتفعيلها وتعيين شخص جديد ممثلا لها في بغداد.

واشارت صبري الى ان المسؤول الجديد للممثلية هو (فارس عيسى) وقد تولى مهام منصبه حاليا، لافتة الى انه من اهالي محافظة دهوك.

واضافت صبري ان وجود هذه الممثلية مهم جدا لإقليم كوردستان لأنها جسر للتواصل بين الاقليم وبغداد وسببا لزيادة تقدم العلاقات بينهما وتنميتها.

وتسبب التوتر الذي حصل خلال السنوات الاخيرة في العلاقات بين الاقليم وبغداد بتعليق عمل ممثلية حكومة الاقليم في بغداد، الا ان تحسن العلاقات في الوقت الحاضر تطلب تفعيل تلك الممثلية مرة اخرى.

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