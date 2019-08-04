مانشستر سيتي يهزم ليفربول ويتوج بالدرع الخيرية

وخاض مانشستر سيتي اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، بينما ذهب ليفربول لملعب ويمبلي بصفته وصيف بريمرليج بفارق نقطة واحدة عن البطل.

وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجهة في البداية، بإصابة ليروي ساني في الدقيقة 9، ليخرج ويدخل بدلًا منه جابرييل جيسوس.

وتقدم مانشستر سيتي مبكرًا عن طريق المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة سيلفا، وأليسون لم يستطع المعاملة مع الكرة.

شوط أول سيطر عليه كليًا مانشستر سيتي، وسط هجوم على استحياء من ليفربول عن طريق محمد صلاح الذي لم يكن محظوظًا.

الشوط الثاني واصل صلاح محاولاته، وأهدر مجددًا أمام مرمى برافو، وسط سيل من الهجمات لليفربول ولكن العارضة والقائم كلاهما وقفا بالمرصاد أمام صلاح وفان دايك.