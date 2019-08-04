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متنبئ جوي عراقي يتوقع خريفا ممطرا في المنطقة وجفافا وسط وغرب اوربا

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم السبت ان يشهد العراق والمنطقة بأسرها امطارا غزيرة في فصل الخريف المقبل من العام الحالي.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان “تذبذب شمال الاطلسي NAO في الوضع السالب حاليا من المتوقع ان يستمر في الخريف كذلك وهذا يعني جفاف وسط وغرب اوربا ، ورطوبة جنوبها واندفاع المنخفضات الجوية واجبارها على النزول نحو مناطقنا بسبب سيطرة مرتفع (بلوك) هو المرتفع الاطلسي ( الازوري) في غرب ووسط اوربا”.

واضاف “لو استمر هدا السيناريو فسنشاهد خريفا ممطرا في مناطقنا مع الاخذ بالاعتبار باقي العوامل المناخية واهمها قطبية المحيط الهندي IOD التي تعتبر عاملا مهما في تكدس الرطوبة نحو الحبشة مما يساهم في تغذية وتعزيز قوة واندفاع منخفض السودان نحو الجزيرة العربية”.

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