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مركز “شمس” يقدم التهاني للسفير المغربي بمناسبة حلول الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد

رام الله : في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الفلسطينية المغربية ، قام مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بزيارة مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله، لتقديم التهاني والتبريكات للسيد محمد الحمزاوي سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين ، بحضور نائبه السيد مصطفى المرابطي، وذلك بمناسبة حلول الذكرى العشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين .

وفي بداية اللقاء ، رحب الدكتور محمد الحمزواي بوفد مركز “شمس” ، مؤكداً على عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعباً ، ومذكراً بحضور فلسطين الدائم في وجدان وقلوب المغاربة . كما جدد التأكيد على المواقف الثابتة والمبدئية للمغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، دعما للقضية الفلسطينية ، ونصرة للقدس الشريف .

من جانبه ، ثمن مركز “شمس” الدعم الموصول الذي ما فتئت تقدمه المملكة المغربية ، ملكاً وحكومة وشعباً ، لفلسطين ، ووقوفها الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني ، مشيداً بدور مكتب التمثيل المغربي في تعزيز علاقات المودة والتضامن بين البلدين الشقيقين .

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