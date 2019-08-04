مسؤول أنباري: افتتاح منفذ القائم مع سوريا خلال أيام

اعلن عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان العبيدي، اليوم الأحد، عن قرب افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الأمنية والإدارية والخدمية للمنفذ.

وقال العبيدي إن «الحكومة المحلية في الأنبار والقيادات الأمنية ناقشت افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا غرب الأنبار خلال الأيام المقبلة، ومن المؤمل افتتاحه خلال الشهرين المقبلين بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية والإدارية».

وأضاف أن «الدوائر الخدمية وكافة الجهد الحكومي أبلغت بضرورة توفير كافة الخدمات في منفذ القائم والطرق الرئيسة المرتبطة بالمنفذ في قضاء القائم وصولاً إلى الرمادي وباقي أقضية ونواحي الأنبار».

وبين العبيدي أن «منفذ القائم أغلق منذ أكثر من سبعة سنوات تقريباً بسبب الأوضاع الامنية في سوريا آنذاك، ولكن استقرار الوضع الأمني في الأنبار والمحافظات السورية وتأمين الطريق البري شجع على إعادة افتتاحه خلال الأيام المقبلة».