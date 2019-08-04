مسؤول أنباري: نجاح الخطة التي أنهت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الخالدية

أعلن رئيس اللجنة الأمنية بمجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح بمناطق الخالدية شرقي الرمادي.

وقال إبراهيم الفهداوي إن «قوات الشرطة نجحت وبشكل كبير في القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية بمناطق قضاء الخالدية شرقي الرمادي بعد محاسبة وملاحقة المخالفين خلال الأفراح والمناسبات».

وأضاف أن «شرطة الأنبار تمتلك خطة أسبوعية تنفذ يومي الاثنين والخميس في نصب السيطرات والمرابطات المؤقتة لملاحقة أي مخالف يطلق النار في الأفراح وحفلات الأعراس، مما ساهم بالقضاء على هذه الظاهرة».

وبين الفهداوي أن «الأجهزة الأمنية تعمل على حفظ الأمن والاستقرار في مدن الأنبار مع القضاء على الظواهر السلبية في المناطق الأنبارية مثل مكافحة ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات أيضاً».