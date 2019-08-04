مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل “خارطة طريق” لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

قدم زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، “خارطة طريق” لحكومتي بغداد واربيل لاعمار مدينة شنكال وتسليم ادارتها لأهلها.

ووجه بارزاني بمناسبة الذكرى السنوية للإبادة الجماعية للكورد الأيزيديين وعمليات الاختطاف الواسعة التي تعرضوا لها في منطقة شنكال على يد مسلحي تنظيم داعش، رسالة هذا نصها :

في الثالث من آب، نستذكرالكارثة التي هزت الأعماق. الكارثة التي حلت بأهالي شنكال على يد الارهابيين الدواعش، والتي هي وفق كل المعايير (إبادة جماعية) تحتم تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تعريفها كجريمة إبادة جماعية والعثور على المختطفين وإعادتهم، وتستدعي توصل حكومتي الإقليم وبغداد الى خارطة طريق مشتركة لإعمار شنكال وتسليم إدارة المدينة الى أيدي أهلها.

كارثة شنكال إمتداد للكوارث الاخرى التي حلت بشعبنا، ورغم ذلك مازال شعبنا يحتفظ بحيويته. ونؤكد مرة أخرى أن الأخوات والإخوة الايزيديين جزء لا يتجزأ من شعب كوردستان، وإننا سنساندهم وندعمهم بكل الوسائل الممكنة.

في ذكرى كارثة شنكال، نحيي الأرواح الطاهرة لشهداء تلك الكارثة، وأرواح البيشمركه الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن شنكال وتحريرها”.