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مصدر: احالة خمسة ضباط وثلاثة منتسبين الى القضاء بقضية هروب الموقوفين

افاد مصدر مطلع، الاحد، بأن خمسة ضباط وثلاثة منتسبين احيلوا الى القضاء بعد ثبوت تقصيرهم بقضية هروب الموقوفين.
وقال المصدر في حديث إن “اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية قررت احالة خمسة ضباط وثلاثة منتسبين الى القضاء”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هذا القرار جاء بعد ثبوت تقصيرهم في منع هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد”.

يذكر أن وزير الداخلية ياسين الياسري، أمر، امس السبت 3 اب 2019، بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

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