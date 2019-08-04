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مصرف يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من خمسة الاف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة، وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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