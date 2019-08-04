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هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد

كشف مصدر امني مطلع، اليوم السبت، عن هروب عدد من السجناء من احد مراكز الشرطة شرقي العاصمة بغداد، لافتا الى ان القوات الامنية طوقت المنطقة في محاولة لالقاء القبض عليهم.

وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان نحو 15 سجينا تمكنوا من الهروب من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، مبينا ان القوات الامنية استنفرت وتم نشرها في محيط المنطقة القريبة من المركز في محاولة لالقاء القبض على السجناء الهاربين واعادتهم الى المركز.

ولم يذكر المصدر فيما اذا كان هؤلاء السجناء الهاربين من المطلوبين على خلفية قضايا ارهابية ام انهم من مرتكبي الجرائم العادية.

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