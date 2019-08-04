وزارة الصناعة والمعادن تحقق تقدما في تنفيذ خطتها وفق البرنامج الحكومي

حققت وزارة الصناعة والمعادن تقدما ملحوظا في تنفيذ خطتها بموجب البرنامج الحكومي.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة السيد عبد الواحد علوان الشمري ان وزارة الصناعة والمعادن وبتوجيه من الوزير الدكتور صالح عبد الله الجبوري تولي الاهتمام الكبير لاستكمال خطتها على وفق البرنامج الحكومي وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذها لتحقيق نسب عالية خلال المدد المحددة، مشيرا الى ان الوزارة سباقة في الحصول على التقييم العالي مقارنة بالوزارات الاخرى.

وذكر الشمري بأن الوزارة انجزت سبعة مشاريع من اجمالي مشاريع الوزارة البالغ عددها ( 57) مشروع والتي تم تنفيذ عدد منها بأسلوب المشاركة وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 لافتا الى ان عدد المشاريع التي استوفت مخططاتها للنصف الاول من العام الحالي بلغت (48) مشروع فيما حققت نسب انجاز عالية لمشروعين اخرين.