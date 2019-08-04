وزير الداخلية يعفي مسؤولين امنيين من مناصبهم على خلفية هروب سجناء في بغداد

أمر وزير الداخلية ياسين الياسري يوم السبت بإعفاء كلِّ من قائد شرطة بغداد و مدير شرطة بغداد – الرصافة و مدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.

وجاء أمر الوزير هذا على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.

كما وجه الياسري بحسب بيان صادر عن مكتبه اليوم، بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

واضاف البيان ان الياسري قد أمر بحجز ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتابع البيان ان الياسري اوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم ان نحو 15 سجينا تمكنوا من الهروب من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، مبينا ان القوات الامنية استنفرت وتم نشرها في محيط المنطقة القريبة من المركز في محاولة لالقاء القبض على السجناء الهاربين واعادتهم الى المركز.

وبحسب المصدر فان السجناء هربوا من قسم مكافحة المخدرات داخل المركز.